Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пашин: в НХЛ команда с восьмого места может выиграть кубок. В КХЛ такого никогда не было

Пашин: в НХЛ команда с восьмого места может выиграть кубок. В КХЛ такого никогда не было
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Александр Пашин поделился мыслями о команде и об уровне конкуренции в КХЛ.

«У нас достаточно хорошая команда. Все команды стали ровнее, стабильнее. Посмотрите, что творил «Куньлунь» на старте сезона, шли в топ-5. Не знаю, поднимались ли они хоть раз так высоко. От каждой команды можно ожидать чего угодно. «Сочи» тоже впечатляет, идёт в топ-4. Хорошо, что команды становятся более равными, это добавляет интереса лиге. Взять НХЛ — там всегда так. Один бюджет, команды играют на одинаковом уровне. Команда с восьмого места может выиграть Кубок Стэнли, у нас такого никогда не было», — сказал Пашин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Пашиным можно прочитать на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Я хорошо играл, но меня не подняли в КХЛ. Поэтому уехал в Америку». Интервью с Пашиным
Эксклюзив
«Я хорошо играл, но меня не подняли в КХЛ. Поэтому уехал в Америку». Интервью с Пашиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android