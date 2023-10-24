Пашин: в НХЛ команда с восьмого места может выиграть кубок. В КХЛ такого никогда не было

Нападающий «Спартака» Александр Пашин поделился мыслями о команде и об уровне конкуренции в КХЛ.

«У нас достаточно хорошая команда. Все команды стали ровнее, стабильнее. Посмотрите, что творил «Куньлунь» на старте сезона, шли в топ-5. Не знаю, поднимались ли они хоть раз так высоко. От каждой команды можно ожидать чего угодно. «Сочи» тоже впечатляет, идёт в топ-4. Хорошо, что команды становятся более равными, это добавляет интереса лиге. Взять НХЛ — там всегда так. Один бюджет, команды играют на одинаковом уровне. Команда с восьмого места может выиграть Кубок Стэнли, у нас такого никогда не было», — сказал Пашин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Пашиным можно прочитать на «Чемпионате».