Защитник «Локомотива» отдал потрясающую голевую передачу через трёх игроков СКА

В эти минуты на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимает санкт-петербургский СКА. После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте «Локомотив» провёл длительную атаку. В одном из моментов санкт-петербургскую команду спасли штанга. Затем защитник железнодорожников Мартин Гернат от левого борта совершил перевод сразу через троих соперников на дальний пятачок. Оттуда нападающий Александр Полунин нанёс точный бросок.

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