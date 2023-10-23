Российский вратарь «Колорадо» Георгиев попал в число трёх звёзд игровой недели НХЛ

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев попал в число трёх звёзд игровой недели в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Голкипера признали второй звездой. Георгиев принял участие в трёх матчах, в каждом из которых одержал победу при 94% отражённых бросков. Кроме того, вратарь «Колорадо» оформил шат-аут и помог «Эвеланш» продлить победную серию на старте сезона до пяти встреч. Всего на его счету пять побед и 94,3% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 1,58.

Третьей звездой стал нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт. Форвард сыграл в трёх матчах, в которых забросил пять шайб и отдал одну результативную передачу. Нападающий поучаствовал более чем в половине голов «Флориды» (10).

Первой звездой признали форварда «Детройт Ред Уингз» Алекса Дебринкэта. В четырёх матчах нападающий забил пять голов и набрал восемь очков.