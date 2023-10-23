Гимаев: мы говорим про дельцов, а надо действительно условия улучшать для детей

Экс-защитник клубов КХЛ и эксперт Сергей Гимаев-младший поделился мнением о возможном принятии закона с ограничениями на выезд для российских хоккеистов. Это будет касаться отъезда талантливых игроков за границу. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «дельцами от хоккея» тех, кто помогает хоккеистам уезжать за рубеж. Также он потребовал разобраться с этими людьми. Минспорта начало разработку соответствующего закона.

«[Создание условий] самое главное. Мы говорим про дельцов — надо действительно условия создавать. Форма стоит бешеных денег, секции все платные.

Говорим, что катки построили — а для кого построили? Там одни арендаторы и фигуристы. Хоккеистам не так много времени достаётся. Имею в виду детские спортивные хоккейные школы.

Вот в этом направлении надо двигаться — улучшать условия для детей, чтобы даже желания не было покидать нашу страну», — сказал Гимаев в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».

Отметим, что бывший защитник сыграл в КХЛ 600 матчей, в которых набрал 59 (15+44) очков при 272 штрафных минутах.