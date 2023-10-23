Николишин — о словах Путина: недоумение по поводу дельцов. Уехало за рубеж 100 человек

Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился мнением о введении возможных ограничений на выезд талантливых российских хоккеистов за границу. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости разобраться с «дельцами от хоккея, которые тащат ребятишек за границу». В Минспорта сообщили о начале разработки соответствующих законов.

«У меня недоумение по поводу дельцов. Кто-то Владимиру Владимировичу об этом рассказал. Кто ему мог об этом рассказать? Это те люди, которые понимают и руководят хоккеем. По поводу отъезда молодых игроков за границу я могу сказать, что только в первенстве Москвы выпускается ежегодно порядка тысячи игроков, по всей стране — в районе пяти тысяч.

Уехало за границу 100 человек. Это погрешность. Причём из них порядка 40 человек уезжают в Северную Америку, ещё 40 человек уезжают в Беларусь, Казахстан, а остальные 20 уезжают куда-то в Европу. Мне не очень понятно, про какой отток игроков говорится», — сказал Николишин в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».