Форвард системы «Каролины» рассказал, как А. Свечников отреагировал на его лакросс-гол

Нападающий «Спартака» Александр Пашин рассказал о своём лакросс-голе за «Каролину Харрикейнз» в стиле Андрея Свечникова в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в сентябре 2022 года.

«Не сказал бы, что [в НХЛ] это было яркое начало. Да, забил лакросс, но потом почти ничего не получалось. Всегда в голове была мысль исполнить такой бросок. Пробовал то же самое в МХЛ, но вратарь успел отбить.

Об этом лакроссе в НХЛ во всех новостях писали. Для тренеров это особо ничего не значило. Это индивидуальный момент, а хоккей — командный вид спорта. Связывался ли со мной Андрей Свечников? Мы увиделись на следующий день. Он поздравил, сказал: «Молодец, продолжай в том же духе»

Были мысли, что после этого гола всё пойдёт хорошо. Всегда стоит немножко фантазировать в хорошем направлении, но терять связь с реальностью тоже не стоит. А то можно такого нафантазировать себе», — сказал Пашин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

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Полное интервью с Пашиным можно прочитать на «Чемпионате».