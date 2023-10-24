Форвард «Спартака» Пашин назвал фактор, который повлиял на его возвращение в Россию

Нападающий «Спартака» Александр Пашин рассказал, почему решил вернуться в Россию после времени в системе «Каролины Харрикейнз».

«Думал ли, что так быстро вернусь в Россию? Не задумывался тогда. Сработал фактор, что у «Каролины» в этом году нет фарм-клуба в АХЛ. Сложились все обстоятельства для моего возвращения в Россию.

Диалогом с «Каролиной» перед арендой занимался агент. Всё было на позитивной ноте. Повторюсь, в этом году у «Каролины» не будет фарма, клуб сам предлагал европейцам остаться у себя дома. Чтобы не сидеть просто так в Америке, а играть.

С руководством «Каролины» пока общение не поддерживаю. Из ребят общался с Петей Кочетковым, Васей Пономарёвым. Вася хорошо сыграл на турнире новичков, рад за него. Надеюсь, он сможет закрепиться в первой команде», — сказал Пашин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Форвард был выбран «Каролиной» на драфте 2020 года в седьмом раунде под общим 199-м номером.

Полное интервью с Пашиным можно прочитать на «Чемпионате».