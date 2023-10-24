Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Спартака» рассказал о работе под руководством Алексея Жамнова и Алексея Ковалёва

Форвард «Спартака» рассказал о работе под руководством Алексея Жамнова и Алексея Ковалёва
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Александр Пашин поделился мнением о работе под руководством Алексея Жамнова и Алексея Ковалёва.

«Мы стараемся играть в атакующий хоккей, бывает, что слишком заигрываемся в атаке, получаем контратаки и пропускаем много голов из-за этого. Тренеры над этим работают, нам постоянно говорят, что нельзя так проваливаться. Будем работать, чтобы пропускать меньше, забивать больше.

Как работается под руководством Жамнова и Ковалёва? Прекрасно. Очень именитый тренерский тандем, это одно удовольствие. Они знают, как лучше сделать, всегда подскажут. Остаётся только слушать и применять их подсказки в деле», — сказал Пашин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Пашиным можно прочитать на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Я хорошо играл, но меня не подняли в КХЛ. Поэтому уехал в Америку». Интервью с Пашиным
Эксклюзив
«Я хорошо играл, но меня не подняли в КХЛ. Поэтому уехал в Америку». Интервью с Пашиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android