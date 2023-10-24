Форвард «Спартака» рассказал о работе под руководством Алексея Жамнова и Алексея Ковалёва

Нападающий «Спартака» Александр Пашин поделился мнением о работе под руководством Алексея Жамнова и Алексея Ковалёва.

«Мы стараемся играть в атакующий хоккей, бывает, что слишком заигрываемся в атаке, получаем контратаки и пропускаем много голов из-за этого. Тренеры над этим работают, нам постоянно говорят, что нельзя так проваливаться. Будем работать, чтобы пропускать меньше, забивать больше.

Как работается под руководством Жамнова и Ковалёва? Прекрасно. Очень именитый тренерский тандем, это одно удовольствие. Они знают, как лучше сделать, всегда подскажут. Остаётся только слушать и применять их подсказки в деле», — сказал Пашин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Пашиным можно прочитать на «Чемпионате».