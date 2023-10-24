Андрей Свечников рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мыслями о своём состоянии. Форвард впервые после травмы провёл тренировку в «контактном» джерси.

«Особенно учитывая эту травму, не стоит торопиться. Вот почему я всё ещё пытаюсь восстановиться на 100 процентов. Две недели назад у меня была разница между ногами в 20 процентов. Теперь я намного ближе к восстановлению на 100%», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, где проиграла серию «Флориде Пантерз» — 0-4.

Свечникова не допустили к участию в первом матче сезона с «Оттавой Сенаторз» 12 октября. Медицинская комиссия пришла к решению, что нападающий ещё не готов выходить на лёд.