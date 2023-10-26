Овечкин рассказал, как на его кофте появилась надпись «Я не Майкл Джордан»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как на его кофте появилась надпись «Я не Майкл Джордан».

«Кто-то ударил по мячу слишком высоко, и я не смог допрыгнуть. Поэтому и сказал: «Ну, я не Майкл Джордан», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Ранее Овечкин рассказал, что хотел бы сделать совместное фото с Майклом Джорданом.

После матча с «Торонто» Овечкин вышел на первое место по количеству голов в большинстве за карьеру на домашней арене в регулярном чемпионате НХЛ и плей-офф вместе взятых.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи. Всего в регулярном чемпионате россиянин провёл 1353 матча, забив 823 гола и сделав 666 результативных передач.