Овечкин вплотную приблизился к повторению рекорда НХЛ по голам в пустые ворота

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, Дилан Строум (дважды), Сонни Милано, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин, поразивший пустые ворота.

Это 55-й гол капитана столичной команды в пустые ворота в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард располагается на втором месте в истории НХЛ по этому показателю. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (56) ему осталась всего одна шайба.

Напомним, для Овечкина этот гол стал вторым в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Капитан столичной команды отличился во втором матче кряду.