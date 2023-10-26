Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вплотную приблизился к повторению рекорда НХЛ по голам в пустые ворота

Овечкин вплотную приблизился к повторению рекорда НХЛ по голам в пустые ворота
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, Дилан Строум (дважды), Сонни Милано, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин, поразивший пустые ворота.

Это 55-й гол капитана столичной команды в пустые ворота в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард располагается на втором месте в истории НХЛ по этому показателю. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (56) ему осталась всего одна шайба.

Напомним, для Овечкина этот гол стал вторым в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Капитан столичной команды отличился во втором матче кряду.

Материалы по теме
Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 70 голов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android