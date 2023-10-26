Кузнецов вышел на восьмое место по очкам в истории «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Нью-Джерси» (6:4). Всего в текущем сезоне на счету россиянина стало три результативных балла.

Эти очки позволили Кузнецову сравняться с Бенгтом-Оке Густаффсоном по количеству результативных баллов за «Вашингтон». Хоккеисты делят восьмое место с 554 очками. Лидером по очкам в истории клуба является Александр Овечкин (1490). На втором месте расположился Никлас Бекстрём (1033). Тройку лучших замыкает Петер Бондра (825).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:4.