Тренер «Сибири» Немировски оценил победу над «Спартаком»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3).

«Первый период тяжёлый был, много удалений. Очень мало играли «5х5». Но понравилось движение в равных составах. Важно было, чтобы также играли «5х5» и не удалялись. Сказал ребятам, что если мы будем в равных играть, то выиграем игру. Вытащили игру, все бились.

Что стало ключевым в серии побед? Самое главное — когда есть серия поражений, учиться на этом. Ребята проиграли, надо учиться на этих проигрышах. Если не будем учиться, то оно также будет продолжаться. Много работы, много моментов разбирали. Думаю, помогло.

Улучшается большинство из-за Бека на синей линии? Я думаю, да. Не секрет, что Мёрфи очень здорово играет там, лучший в лиге на синей линии, это большая потеря. Искали другие варианты. Сергей Кривокрасов провёл большую работу, менял игроков. Сейчас получается. Нам это выгодно.

Пропало звено Голдобина? Все знают, что они очень здорово играют в этом сезоне. Надо быть готовым, когда они на поле. Защитники внимательно играли с ними. Плотно играли с ними.

Командировка Дубакина? Сроков нет. Ему надо найти игру там. Будем смотреть. Мы ждём намного больше от него. Много шансов давали. Он в первом звене играл много в начале сезона. Потерял свою игру прошлого сезона. Он должен думать, как вернуться на свой прошлогодний уровень. Сейчас он находится не там. ВХЛ — не наказание. Но он должен начать там играть. Никто крест на нём не поставил», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.