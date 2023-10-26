Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Немировски прокомментировал силовой приём Прохоркина, за который хоккеист получил 5+20

Немировски прокомментировал силовой приём Прохоркина, за который хоккеист получил 5+20
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски после победы над «Спартаком» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ оценил силовой приём капитана клуба Николая Прохоркина на нападающем красно-белых Германе Рубцове, после которого хоккеист сибиряков получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.

«Силовой Прохоркина? Он пошёл бить. Неудачный момент. Не хотел травму нанести. Но попал в голову. Он не хотел, но такие правила, что удар в голову. Избежать этого момента сложно было», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, Прохоркин жёстко встретил нападающего Рубцова и угодил ему локтем прямо в голову. Хоккеист «Спартака» рухнул на лёд, а по его лицу хлынула кровь.

Материалы по теме
Видео
Прохоркин получил удаление до конца матча за удар в голову хоккеиста «Спартака» Рубцова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android