«Красоткин оставил машину и бежал два километра». Немировски — о прибытии игроков «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски после победы над «Спартаком» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ рассказал о проблемах с прибытием на матч игроков сибирского клуба.

«Бек не успел на начало разминки из-за пробок в городе? У нас много кто опоздал сегодня. Но мы не показываем этого. Серьёзная авария была на мосту, где вышли на встречку. Игроки не виноваты. Они раньше вышли, но не успели на игру. Мы были на связи. Помогло бы, если бы метро открыли. Игроки бы на метро могли доехать.

Давно не играл Костин? Красоткину было тяжело зайти. Он тоже в пробку попал. Оставил машину, бежал два километра. Может быть, устал перед игрой. Костина мы планировали в поездке, но он получил микротравму, не мог даже одеваться на игру», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.