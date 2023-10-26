В «Спартаке» рассказали о состоянии Рубцова после удара в голову от Прохоркина

Пресс-служба «Спартака» рассказала о состоянии нападающего красно-белых Германа Рубцова, который получил удар в голову от игрока «Сибири» Николая Прохоркина в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:4).

«Красно-белые, Герман благодарит вас за поддержку и передаёт, что с ним всё в порядке. При первичном осмотре серьёзных повреждений не было обнаружено, но ему предстоит пройти обследование в Москве. Боец, настоящий спартаковец!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, Прохоркин жёстко встретил нападающего Рубцова и угодил ему локтем прямо в голову. Хоккеист «Спартака» рухнул на лёд, а по его лицу хлынула кровь. Капитан сибиряков получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.

Ранее главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски оценил силовой приём Николая Прохоркина.