Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Подколзина выписали из больницы после травмы в матче АХЛ

Подколзина выписали из больницы после травмы в матче АХЛ
Комментарии

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин был замечен у тренировочной арены «Кэнакс». Об этом сообщает журналист Иэн Макинтайр в соцсети Х (ранее Twitter).

«Рад сообщить, что сегодня утром, когда я приехал на тренировку «Кэнакс», я увидел Василия Подколзина, идущего мимо катка. Он живёт в этом районе», — написал Макинтайр.

Напомним, в концовке третьего периода россиянина жёстко впечатал в борт хоккеист «Колорадо» Китон Миддлтон. Россиянин рухнул на лёд, ударившись шеей и затылком, и покинул площадку на носилках. Миддлтон получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.

В текущем сезоне НХЛ Подколзин не провёл ни одного матча. Россиянин принял участие лишь в двух предсезонных матчах, не набрав очков.

Материалы по теме
Василий Подколзин получил травму и покинул площадку на носилках в матче АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android