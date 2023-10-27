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Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
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«Объяснять-то нечего». Защитник «Авангарда» прокомментировал нестабильную игру команды

«Объяснять-то нечего». Защитник «Авангарда» прокомментировал нестабильную игру команды
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Защитник «Авангарда» Роман Абросимов после победы над «Салаватом Юлаевым» (1:0) прокомментировал нестабильную игру команды.

«Авангард» перед классными матчами с топ-клубами неважно сыграл в Балашихе и Тольятти? Невыразительные игры с «Витязем» и «Ладой» — это чистой воды недонастрой, тут и объяснять-то нечего. Плохо настроились — и всё. В принципе таких матчей быть не должно, нужно на всех соперников настраиваться», — сказал Абросимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Победив уфимский клуб, «ястребы» набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Абросимов рассказал о драке с Евгением Тимкиным в матче регулярного сезона КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:0).

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