«Объяснять-то нечего». Защитник «Авангарда» прокомментировал нестабильную игру команды

Защитник «Авангарда» Роман Абросимов после победы над «Салаватом Юлаевым» (1:0) прокомментировал нестабильную игру команды.

«Авангард» перед классными матчами с топ-клубами неважно сыграл в Балашихе и Тольятти? Невыразительные игры с «Витязем» и «Ладой» — это чистой воды недонастрой, тут и объяснять-то нечего. Плохо настроились — и всё. В принципе таких матчей быть не должно, нужно на всех соперников настраиваться», — сказал Абросимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Победив уфимский клуб, «ястребы» набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Абросимов рассказал о драке с Евгением Тимкиным в матче регулярного сезона КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:0).