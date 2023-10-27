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«Мы играем как дерьмо». Задоров оценил старт нового сезона для «Калгари» в НХЛ

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров прокомментировал выступления своей команды в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Я просто хочу извиниться перед нашими фанатами. Мы сейчас играем как дерьмо», — приводит слова Задорова журналист Джулиан Маккензи в соцсетях.

27 октября «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

После семи матчей «Калгари» занимает 13-е место с пятью очками в Западной конференции. «Сент-Луис» расположился на 13-й строчке, набрав пять очков в семи матчах.

Следующий матч «Сент-Луис» проведёт с «Ванкувер Кэнакс» 28 октября, а «Калгари» 30 октября сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».