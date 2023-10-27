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Дмитрий Воронков сокрушил соперника на седьмой секунде своей дебютной смены в НХЛ

Дмитрий Воронков сокрушил соперника на седьмой секунде своей дебютной смены в НХЛ
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В Монреале на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» — «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева одержали победу со счётом 4:3 ОТ.

Этот матч стал дебютным в НХЛ для российского нападающего «Коламбуса» Дмитрия Воронкова. В своей первой смене россиянин провёл эффектный силовой приём против хоккеиста «Монреаля» Ессе Юлёнена. Во второй своей смене россиянин подрался с Арбером Джекаем. Позднее россиянин отметился своим первым набранным очком в НХЛ, отдав результативную передачу.

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Напомним, 24 октября Воронков был вызван из Американской хоккейной лиги. Это решение связано с травмой лидера «синих жакетов» Патрика Лайне. За фарм-клуб «Коламбуса» «Кливленд» россиянин успел провести четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.

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