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Салливан — о победе над «Колорадо»: это была одна из лучших наших игр за последний год

Салливан — о победе над «Колорадо»: это была одна из лучших наших игр за последний год
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан остался доволен игрой подопечных в матче с «Колорадо» (4:0).

«Я думаю, что это, возможно, был один из лучших наших матчей, которые мы провели за весь год с точки зрения структуры нашей игры. Мы смогли атаковать с помощью нашей защиты. Уверен, что это станет важным элементом нашей игры в будущем. Джерри сделал несколько своевременных сейвов для нас. Я думаю, что его игра сегодня была потрясающей.

Если мы собираемся стать отличной командой, то должны уметь побеждать разными способами. Нам нужно продолжать действовать подобным образом, жёстко играть в обороне. Я думаю, что это была важная победа для становления нашей команды», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

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