Анисин: у «Витязя» при Назарове было лицо, команду боялись – не дай бог против неё играть

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин оценил результаты своего бывшего клуба — «Витязя» — в текущем сезоне КХЛ. Подмосковная команда сейчас является худшей в Западной конференции КХЛ.

«Непонятно, почему убрали Вячеслава Буцаева. В прошлом сезоне команда смогла выйти в плей-офф и выполнила задачу. Это уже не тот «Витязь», где мы играли в Чехове вместе с Панариным, Точицким, Марковым, Трощинским. Мне нравилась команда, когда её тренировали Михаил Кравец и Вячеслав Буцаев. Когда там работал Андрей Назаров – это вообще была другая песня, мы играли в хоккей без шаблонов. У той команды было лицо, её боялись – не дай бог против неё играть. Думаю, «Витязю» нужно было вернуть Буцаева или Назарова. Хотя с Дмитрием Рябыкиным я играл, он отличный человек. У него может получиться», — цитирует Анисина «РБ Спорт».

9 января 2011 года Михаил Анисин подписал контракт с «Витязем», где стал одним из лидеров. В 48 матчах КХЛ за подмосковный клуб он набрал 34 (18+16) очка, после чего его обменяли в московское «Динамо».