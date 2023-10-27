Гальченюк: некоторые команды КХЛ играют в откат, могут встать сзади. В НХЛ такого нет

Нападающий СКА Алекс Гальченюк, много лет выступавший в НХЛ, рассказал об особенностях игры в КХЛ, отметив оборонительный стиль некоторых команд лиги.

«Конечно, есть некоторые свои отличия. Например, здесь в некоторых местах поляна больше. Или, допустим, некоторые команды в «откат» играют, могут встать сзади. В НХЛ такого почти нет. А так особой разницы нет. Не играет роли, где мы выступаем и какие отличия есть между лигами. Везде есть свои плюсы и минусы, но это неважно. Я просто стараюсь прогрессировать, делать свою работу и помогать команде побеждать.

Когда пару лет назад играл на чемпионате мира, там были такие же площадки. Так что всё равно что-то вспоминается. Но, конечно, по ходу сезона отвыкаешь от этого. Просто здесь, в КХЛ, интересно — когда в течение недели два раза играешь на поляне одного размера, а три раза на поляне другого. Это увлекательно. А так всё равно — лёд скользкий, шайба круглая. И силовую работу никто не отменял — тут уже неважно, большая площадка или маленькая. Но всё равно непривычно», — приводит слова Гальченюка «Известия».