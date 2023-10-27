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Валиуллин: переживали, согласится ли Билялетдинов остаться. Понимаем, что надо и отдохнуть

Валиуллин: переживали, согласится ли Билялетдинов остаться. Понимаем, что надо и отдохнуть
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о переговорах о продлении контракта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

«Как тяжело было уговорить Билялетдинова продлить контракт? По окончании сезона разговаривали с ним. Он очень помог нам в тяжёлой ситуации. Мы не давили на него, дали право выбора, после отдыха встретились и поговорили. Нужно было понимание, готов ли он работать на полную мощность. Он изъявил желание продолжать, и мы быстро договорились.

Во второй части предыдущей части чемпионата все ему говорили, что он помолодел – это было заметно. Он пропустил три года и соскучился по игре. Когда живёшь хоккеем с детства, начинаешь скучать без него. Он это понимал, сам рассказывал, как ходил на хоккей, общался с ветеранами, не выпадал из такой жизни. Понимали, что он никуда от нас не денется? (смеётся.) Нет, мы всё равно переживали, согласится ли он. Он ведь тоже понимает, что нужно и пожить для себя, и отдохнуть. И мы это понимаем», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»:

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