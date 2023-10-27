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Нападающий «Сибири» Прохоркин дисквалифицирован на три матча за удар в голову

Нападающий «Сибири» Прохоркин дисквалифицирован на три матча за удар в голову
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Сибирь» – «Спартак» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сибири» Николая Прохоркина по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею») — дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

В середине первого периода грубым силовым приёмом отметился капитан «Сибири» Николай Прохоркин. Форвард новосибирцев жёстко встретил нападающего Германа Рубцова и угодил ему локтем прямо в голову. Хоккеист «Спартака» рухнул на лёд, а по его лицу хлынула кровь. После видеопросмотра арбитры встречи выписали Прохоркину большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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