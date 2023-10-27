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Андрей Разин три раза заменял вратаря «Металлурга» за два матча с «Трактором»

В эти минуты на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимает челябинский «Трактор». К середине второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте «Трактор» забил третий гол. После этого главный тренер «Металлурга» Андрей Разин принял решение заменить голкипера Артёма Загидулина на Илью Набокова.

Примечательно, что два дня назад, 25 октября, команды также играли между собой. В том матче Загидулина заменили на 12-й минуте после первой пропущенной шайбы. Вышедший Набоков пропустил три гола и во втором перерыве был заменён обратно.

Таким образом, за два матча «Металлург» трижды менял вратаря в ходе встречи.

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