«Авангард» и «Спартак» произвели обмен

«Авангард» объявил об обмене со «Спартаком». Отмечается, что нападающий Дмитрий Соловьёв стал игроком москвичей. Форвард Марк Верба перешёл в омский клуб и заключил контракт с новым клубом.

«Односторонний контракт 25-летнего форварда рассчитан до конца сезона, играть Марк будет под №43», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале омичей.

Напомним, в Континентальной хоккейной лиге 25-летний российский нападающий Верба принял участие в 85 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал одну результативную передачу, суммарно набрав семь очков. Прошлый сезон форвард начинал в «Адмирале», однако в ходе регулярного чемпионата в конце ноября был обменян в «Спартак» на нападающего Дмитрия Сидлярова.