Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал обмен со «Спартаком»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал обмен со «Спартаком». В результате сделки омская команда получила нападающего Марка Вербу. Контракт с 25-летним российским форвардом рассчитан до конца текущего сезона. Взамен «ястребы» отдали форварда Дмитрия Соловьёва.

«Верба — силовой форвард, который может как постоять за партнёров по команде, так и оказывать давление на соперников. 248 силовых приёмов за 85 матчей в КХЛ — эти цифры говорят о многом. Его отличают самоотверженность и характер, эти качества крайне важны. Кроме того, Марк максимально мотивирован проявить себя в «Авангарде», — приводит слова Курьянова официальный телеграм-канал омского клуба.

Напомним, Верба сыграл в КХЛ 85 встреч и набрал 7 (6+1) результативных очков.