Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал обмен со «Спартаком»

Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал обмен со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал обмен со «Спартаком». В результате сделки омская команда получила нападающего Марка Вербу. Контракт с 25-летним российским форвардом рассчитан до конца текущего сезона. Взамен «ястребы» отдали форварда Дмитрия Соловьёва.

«Верба — силовой форвард, который может как постоять за партнёров по команде, так и оказывать давление на соперников. 248 силовых приёмов за 85 матчей в КХЛ — эти цифры говорят о многом. Его отличают самоотверженность и характер, эти качества крайне важны. Кроме того, Марк максимально мотивирован проявить себя в «Авангарде», — приводит слова Курьянова официальный телеграм-канал омского клуба.

Напомним, Верба сыграл в КХЛ 85 встреч и набрал 7 (6+1) результативных очков.

Материалы по теме
«Авангард» и «Спартак» произвели обмен
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android