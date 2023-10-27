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СКА, выигрывая со счётом 2:0, пропустил три гола от «Сочи» менее чем за пять минут

СКА, выигрывая со счётом 2:0, пропустил три гола от «Сочи» менее чем за пять минут
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В эти минуты на стадионе «Большой» в Сочи проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимает санкт-петербургский СКА. После второго периода счёт 3:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

К 28-й минуте матча СКА выигрывал со счётом 2:0. На 29-й минуте «Сочи» усилиями Кирилла Рассказова размочил счёт. Через три с половиной минуты Дмитрий Завгородний с передачи Антона Сагадеева восстановил равенство — 2:2. А спустя ещё 73 секунды Артур Тянулин и вовсе вывел сочинскую команду вперёд. Таким образом, «Сочи» менее чем за пять минут забил трижды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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