Черкас: хотелось бы пожелать КХЛ чётче отнестись к календарю

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР сезона-1986/1987 в составе СКА Сергей Черкас раскритиковал календарь КХЛ.

«В нынешнем сезоне СКА стал будто бы выездной командой. Армейцы постоянно находятся вдали от дома и проводят по 4-5-6 матчей в гостях. Хотелось бы пожелать КХЛ чётче отнестись к календарю и в будущем сделать его более сбалансированным. Так будет легче всем командам, а значит, улучшится и качество хоккея. Да и уровень лиги возрастёт, если клубы будут чувствовать себя комфортно, а не как сейчас.

Что касается самой игры [СКА с «Сочи»] — армейцы создают очень много моментов, но реализация у СКА не всегда на должном уровне. Команда обязана реализовывать моменты, тем более что в составе достаточно качественных хоккеистов, хороших мастеров — они могут забивать больше», — сказал Черкас «Чемпионату».