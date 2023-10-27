Крикунов: к концу длинных выездов игроки мучатся, а не проявляют мастерство

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об игровом дне в КХЛ.

«Очередной день с очень неожиданными результатами. «Магнитка», по словам её главного тренера, до сих пор не может отойти от пятиматчевого выезда и вчистую уступает «Трактору», «Ак Барс» очень вяло выглядел против «Лады», хотя у казанцев длинный выезд только начался. СКА в весёлой игре уступил сочинцам, ведя 2:0, но петербуржцев сгубили удаления, хотя на исходе гостевой серии из четырёх матчей не слишком удивительно, что в свой хоккей красно-синие играли только полтора периода. Конечно, в следующем году лиге нужно очень крепко подумать над календарём, от этого страдает качество хоккея. Вот у «Торпедо» сейчас начнется выезд аж из восьми матчей. Интересно, доволен ли будет Игорь Ларионов к концу этой серии или присоединится к обширному списку тренеров, игроков и экспертов, которые ругают календарь? Для неожиданных результатов это, может, и плюс, но игроков, которые к концу выезда уже больше мучатся, чем проявляют мастерство, жалко», — сказал Крикунов «Чемпионату».