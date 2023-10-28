Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» обменяет нападающего Кирилла Панюкова в «Амур».

В текущем сезоне Панюков провёл за «Авангард» 17 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-3».

Всего в КХЛ на счету 26-летнего нападающего 260 матчей, в которых форвард набрал 64 очка — забросил 37 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности «+7». Панюков, помимо «Авангарда», выступал в лиге за «Барыс» и «Ак Барс».

Ранее «Авангард» поместил защитника Зията Пайгина в список отказов.