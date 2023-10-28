Малкин стал 6-м россиянином в НХЛ по количеству штрафного времени. Назаров на первом месте

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заработал шесть штрафных минут в победном матче с «Колорадо» (4:0). Всего в НХЛ на счету Евгения стало 1102 минуты штрафного времени в 1070 матчах.

Таким образом, Малкин вышел на шестое место по количеству штрафного времени среди российских хоккеистов НХЛ. Первое место по этому показателю занимает экс-тафгай НХЛ и известный тренер Андрей Назаров, на счету которого 1409 штрафных минут в 571 матче.

Помимо вышеназванных форвардов из россиян в НХЛ больше 1100 штрафных минут набрали: Игорь Уланов (1151 в 739 матчах), Алексей Житник (1268 в 1085 матчах), Алексей Ковалёв (1304 в 1316 матчах) и Дарюс Каспарайтис (1379 в 863 матчах).

Напомним, у другого российского нападающего НХЛ, Александра Овечкина, своя погоня за рекордом по голам Уэйна Гретцки. На счету Овечкина по-прежнему 824 гола в матчах регулярного чемпионата НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894) по голам в лиге Овечкину осталось забросить 70 шайб.