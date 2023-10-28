Главный тренер «Сибири» назвал причины поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (3:6).

«Все видели, что много брака, много отбрасывались, много неуверенности. Боялись играть с шайбой, отбрасывали. Не знаю, почему уверенность потерялась. Много ошибок. ЦСКА справедливо победил сегодня.

ЦСКА в середине матча начал выигрывать много единоборств, а мы перестали верить в свои силы? Мало в тело играли. Даже если убрать пробросы, очень медленно думали, а соперник быстрый. Нужно двигать шайбой чуть-чуть пораньше и давать партнёрам чуть больше времени. Если игрок двигает быстрее, у него больше времени для принятия решения. А так задерживаемся, и соперник сразу садится на игрока. Мы медленно думали.

Не хотим ли убрать Егора Климовича от Бека? Мы это делали в поездке. Но до сих пор не нравятся все сочетания. Одна-две тройки максимум играют, думали как-то распределить, чтобы хотя бы три тройки играли. Но это не окончательное решение.

Бек набрал хорошую скорость в моменте со вторым голом? Не самое главное скорость. Самое главное — желание туда пойти. Ты можешь быть самым быстрым, но если игрок хочет туда первым пойти, никакая скорость не поможет. Должен быть голодным: видишь, что есть шанс и сделаешь всё. Я думаю, его больше не скорость, а желание прийти первым и выиграть эту шайбу. Это не катание красивое или правильное, это желание. Не все игроки красиво катаются, но у них есть желание. В НХЛ много хоккеистов с не самым лучшим катанием, но с большим желанием быть первым. Это Бек. У него есть большое желание.

Игра Гоголева? Физики не хватает. Надо работать. Над самим собой нужно работать. Физики хватает на одну игру», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.