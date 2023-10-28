Главный тренер «Сибири» отреагировал на трёхматчевую дисквалификацию Прохоркина

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски высказался после поражения в матче с ЦСКА (3:6).

«Дисквалификация Прохоркина? Это решение лиги. Было интересно, я вчера смотрел много клипов, когда в прошлый раз дисквалифицировали на три игры. Ничего не скажу про это. Но мы не довольны. Надо прожить это. Очень не хватало Прохоркина. Он может менять игру, использовать моменты, забить, держать шайбу. Очень большая потеря, но что делать.

У Егора Климовича дрожат руки в завершении? Ещё молодой, ему нужно набраться опыта. Больше смотреть на действия вратаря, чем думать о своих действиях. Он этот момент знает, тоже переживает. Ему надо рассматривать этот момент и учиться.

Игра Костина и Александрова? Сложно первый матч играть против ЦСКА. Костин на тренировку не выходил, но набрал форму и планировали сегодня. Но команда совсем ему не помогла. Александров в некоторых моментах хорошо играл, но видно, что он долго не играл», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.