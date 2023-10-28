Форвард ЦСКА Окулов принёс извинения после дубля в матче с «Сибирью»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (6:3).

«Первый матч на новом стадионе? Только позитивные ощущения. Рад за город. Наконец-то появился новый стадион. Здорово, что в родном городе хоккей любят и за хоккеем следят. Сегодня мои родные были, родители, дядя, бабушка, друзья.

«Сибирь» отмечала день рождения, а я преподнёс подарок – дубль? Извиняюсь, что так получилось. Но пока, к сожалению, вообще с голами плохо. И хорошо, что хоть сегодня. Партнёры помогли, где-то прорвало, и дай бог, чтобы впредь было больше голов.

Откуда взяли силы для камбэка после Дальнего Востока? В Хабаровске отдохнул, вышел. Тяжёлая поездка. Нам дают отдохнуть. По Москве у нас игры нормально, после двенадцати. Мы высыпаемся, спокойно можно покушать. Где-то может не так тяжело далась поездка. Перелёты комфортные, всё сделано для команды. Потому и хватило сил.

У «Сибири» потерялась уверенность после первого гола ЦСКА? Это надо у «Сибири» спрашивать. Это надо быть на лавке у команды, в раздевалке. Может, просто у нас после забитой шайбы появилась уверенность, контроль шайбы больше стал. Стали меньше торопиться.

Акцентировали внимание на отсутствие Прохоркина? Да нет. Это не наши проблемы. Мы больше следим за своей игрой. Надо беспокоиться за те действия, которые мы хорошо или плохо делаем, а не за то, кто играет в противоположной команде», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.