«Вы хотите сказать, что они выиграют Кубок?» Кузнецов пошутил о «Торонто»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о «Торонто Мэйпл Лифс».

«Вы хотите сказать, что они выиграют Кубок (смеётся)? Я был немного фанатом их игры и того, как они играют. Знаете, за этой хоккейной командой интересно наблюдать.

Но в то же время в этой лиге много хороших команд. И я знаю, что у вас, ребята, в этом городе нет терпения и вы думаете, что Кубок Стэнли может выиграть сегодня вечером. Команды иногда строятся на 10, 15 лет. И я желаю им всего наилучшего и чувствую, что они идут в правильном направлении», — приводит слова Кузнецова Sportsnet.

Отметим, что в нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в семи матчах, в которых набрал 4 (0+4) очка.