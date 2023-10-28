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«Вы хотите сказать, что они выиграют Кубок?» Кузнецов пошутил о «Торонто»

«Вы хотите сказать, что они выиграют Кубок?» Кузнецов пошутил о «Торонто»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о «Торонто Мэйпл Лифс».

«Вы хотите сказать, что они выиграют Кубок (смеётся)? Я был немного фанатом их игры и того, как они играют. Знаете, за этой хоккейной командой интересно наблюдать.

Но в то же время в этой лиге много хороших команд. И я знаю, что у вас, ребята, в этом городе нет терпения и вы думаете, что Кубок Стэнли может выиграть сегодня вечером. Команды иногда строятся на 10, 15 лет. И я желаю им всего наилучшего и чувствую, что они идут в правильном направлении», — приводит слова Кузнецова Sportsnet.

Отметим, что в нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в семи матчах, в которых набрал 4 (0+4) очка.

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