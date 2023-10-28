Марк-Андре Флёри отреагировал на сейв после фирменного буллита Евгения Кузнецова

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал буллит нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова (2:3 Б). Голкипер отразил бросок, несмотря на то, что россиянин исполнял свой классический приём с замедленным движением. Это лишь второй случай, когда Кузнецов не реализовал буллит таким образом. Это была 10-я попытка.

«Раньше я видел по телевизору, как он забил таким образом. Думаю, вратарю тяжело, когда ребята катятся так медленно, но потом, приближаясь, очень быстро разгоняется.

У Кузнецова тоже большой радиус действия. Он может поехать в любую сторону. Он может бросить в любую сторону, а ты как будто стоишь на месте, поэтому я был рад сделать этот сейв», — приводит слова Флёри журналист Том Гулитти в соцсети Х (ранее Twitter).

«Когда я сказал Флёри, что Кузнецов каждый раз на этом приёме бросает в сторону блина, он ответил, что не знал. Раньше он смотрел видео с сериями буллитов, но перестал, потому что не хотел, чтобы его поймали на мысли, что игрок выполнит тот же приём, а затем удивили чем-то другим», — написал Гулитти.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.