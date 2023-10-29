«Да, это моя вина. Мне очень жаль». Самсонов оценил пропущенный гол в матче с «Нэшвиллом»

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов прокомментировал пропущенный гол от Райана О'Райлли в матче с «Нэшвиллом» (2:3 ОТ). Голкипер отразил 21 бросок из 24.

«Мне нужно было немедленно садится на щитки, как только я увидел шайбу на его клюшке. Да, это моя вина. Мне очень жаль.

Первый период был для меня немного тяжёлым. Да, во втором и третьем периоде я почувствовал свою игру. Чувствую себя лучше. Я думаю, это шаг вперёд для меня. Сегодня мы проиграли, да, но я вижу много положительных моментов для меня и команды», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Самсонов занял шестое место по худшему проценту отражённых бросков за первые пять матчей сезона в истории «Торонто». Россиянин за пять стартовых матчей отразил лишь 84,1% бросков.