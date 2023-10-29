«Немного другой режим тренировок». Капустин — об особенностях игры в дальневосточном клубе

Нападающий «Амура» Кирилл Капустин оценил игру хабаровского клуба в текущем сезоне КХЛ и рассказал об особенностях игры в дальневосточном клубе.

«Пока наша команда ещё не до конца нашла ту игру, которую хочет видеть от нас тренерский штаб. Есть проблемы в реализации моментов, в неравных составах — нужно подтягивать практически все компоненты игры. Но надо учесть, что в команде собрано много новых ребят. Тренерский штаб тоже новый, все должны друг к другу притереться. Главное в нынешней ситуации то, что у нас действительно очень сплочённый, дружный коллектив. А ещё то, что в последних пяти-шести матчах показываем неплохой хоккей и берём очки. То, что было в первых матчах чемпионата и то, что показываем сейчас — это два разных «Амура». Думаю, мы на правильном пути.

Мы долгое время жили по московскому времени, поэтому дома несколько дней ходили как в тумане. Но это нормально, когда ты играешь на Дальнем Востоке. Уже понял, что здесь много времени уделяешь восстановлению. Пожалуй, это самое главное. Нужно по максимуму следить за своим состоянием, за качеством сна и питания. Соответственно, немного другой режим тренировок. Всё направлено на восстановление», — цитирует Капустина Russia-Hockey.ru.

После 23 матчей текущего сезона «Амур» занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.