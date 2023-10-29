«Ненавижу пропускать игры». Макдэвид рассказал о сроках возвращения в состав «Эдмонтона»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид намерен сыграть в ближайшем матче команды с «Калгари» на открытом воздухе. Встреча пройдёт в ночь на 30 октября.

Канадский форварда получил повреждение верхней части тела в игре против «Виннипега» (2:3 ОТ) и пропустил два последних матча команды.

«Чувствую себя хорошо, есть заметный прогресс. Провёл хорошую тренировку. У нас здесь замечательный персонал, который помогает с восстановлением. Нам всем повезло в этом плане.

Ненавижу пропускать игры. Неважно, был бы это матч на открытом воздухе или нет, я бы настаивал на своём участии. Ненавижу сидеть на месте, когда команда играет, это не приносит удовольствия. Для меня важно всегда выходить на лёд. Это моя работа, и я к ней отношусь очень серьёзно», – цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.