НХЛ планирует наказать «Оттаву» за срыв обмена Евгения Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»

НХЛ планирует наказать «Оттаву Сенаторз» за их роль в аннулированном обмене, в результате которого Евгений Дадонов был отправлен из «Вегас Голден Найтс» в « Анахайм Дакс» в марте 2022 года. Об этом сообщает Sportsnet.

«В ближайшие несколько дней НХЛ объявит о наказании «Оттавы» за эту ситуацию. Я думаю, мы получим чёткое объяснение того, что произошло и почему «Вегас» не виноват», — заявил журналист Эллиотт Фридман.

Напомним, в 2022 году НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» из-за того, что сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включён в трёхлетний контракт россиянина с «Оттавой», заключённый в октябре 2020 года.

В текущем сезоне на счету Дадонова за «Даллас Старз» шесть матчей, в которых он отметился заброшенной шайбой.