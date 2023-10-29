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«Лада» забросила победную шайбу после ошибки защитника «Металлурга» Дронова

«Лада» забросила победную шайбу после ошибки защитника «Металлурга» Дронова
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В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В конце третьего периода тольяттинский клуб забросил победную шайбу после ошибки защитника «Магнитки»
Григория Дронова, который ошибся при передаче через борт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, победной шайбой в составе тольяттинского клуба отметился Скотт Космачук.

В следующем матче «Лада» сыграет дома с «Адмиралом» 30 октября. «Металлург» примет в Магнитогорске астанинский «Барыс» 31 октября.

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