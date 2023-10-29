«Лада» забросила победную шайбу после ошибки защитника «Металлурга» Дронова

В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В конце третьего периода тольяттинский клуб забросил победную шайбу после ошибки защитника «Магнитки»

Григория Дронова, который ошибся при передаче через борт.

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Напомним, победной шайбой в составе тольяттинского клуба отметился Скотт Космачук.

В следующем матче «Лада» сыграет дома с «Адмиралом» 30 октября. «Металлург» примет в Магнитогорске астанинский «Барыс» 31 октября.