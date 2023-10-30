Александр Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до шести матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил результативную серию в Национальной хоккейной лиге до шести матчей. Форвард отметился двумя результативными передачами в матче «Сан-Хосе Шаркс» (3:1).

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провёл 1355 матчей, в которых забил 824 гола и сделал 669 результативных передач.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд. «Сан-Хосе», в свою очередь, потерпел девятое поражение подряд.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сан-Хосе» проведёт матч с «Ванкувер Кэнакс». Оба матча пройдут 3 ноября.