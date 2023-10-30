Овечкин провёл 419-й матч с 2+ очками, Кросби — на первом месте среди действующих игроков

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) отметился двумя голевыми передачами.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин провёл 419-й матч с двумя и более очками. По этому показателю он находится на втором месте среди действующих игроков, уступая только капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого таких матчей 449.

За всю историю НХЛ рекордсменом по количеству игр с двумя и более очками является Уэйн Гретцки, на счету которого 824 таких матчей. Овечкин в этом списке идёт на 12-м месте.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив два гола и шесть результативных передач.