Овечкин провёл 419-й матч с 2+ очками, Кросби — на первом месте среди действующих игроков
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) отметился двумя голевыми передачами.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин провёл 419-й матч с двумя и более очками. По этому показателю он находится на втором месте среди действующих игроков, уступая только капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого таких матчей 449.
За всю историю НХЛ рекордсменом по количеству игр с двумя и более очками является Уэйн Гретцки, на счету которого 824 таких матчей. Овечкин в этом списке идёт на 12-м месте.
Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив два гола и шесть результативных передач.
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