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Главный тренер «Эдмонтона» оценил игру Макдэвида в первом матче после травмы

Главный тренер «Эдмонтона» оценил игру Макдэвида в первом матче после травмы
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт оценил игру капитана команды Коннора Макдэвида в матче с «Калгари Флэймз», который стал для форварда первым после восстановления от травмы.

«Всякий раз, когда вы видите, что ваш капитан или лидер команды возвращаются в строй, это всех немного подбадривает. Я думаю, что сегодня он сыграл от всего сердца. Это другой тип игры, лёд был другим (матч игрался под открытым небом. — Прим. «Чемпионата»), но он был опасен в каждой смене. В его игре было много действительно хороших моментов», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В матче с «Калгари» Макдэвид отдал результативную передачу, нанес два броска по воротам и закончил встречу с показателем полезности «+2».

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