Илья Любушкин сравнил систему игры в «Баффало» и «Анахайме»

Российский защитник «Анахайм Дакс» Илья Любушкин рассказал о работе с главным тренером Грегом Кронином и сравнил систему игры «уток» и «Баффало Сэйбз», где игрок обороны играл ранее.

«Очень нравится работать под руководством этого человека. У меня сложилось мнение, что он справедливый, честный и жёсткий. Может легко указать на твои ошибки, поругать, если ты сыграл плохо. Я вижу по нему, что он привык говорить правду.

У Радко Гудаса, который в предыдущем сезоне с «Флоридой» дошёл до финала Кубка Стэнли колоссальный опыт, ему есть что подсказать другим, и это реально хорошие советы, к которым стоит прислушаться. Очень жёсткий, надёжный защитник. Говорит банально простые советы: на счёт того, если мы ведем в счёте, нужно где-то сыграть попроще и он подсказывает молодым ребятам правильные вещи.

Не скажу, что поиски нового клуба прошли особо быстро. Там сначала был драфт, потом открылся рынок свободных агентов, поэтому всё немного затянулось. Но я рад, что это решилось до начала сезона, и я попал в новую команду до начала тренировочного лагеря. По сравнению с «Баффало» совершенно разные системы, разное видение хоккея. Мы играем, что называется, в оба конца — в атаке и обороне. Здесь более требовательный, жёсткий хоккей», — сказал Любушкин в интервью ТАСС.

Ранее Илья Любушкин прокомментировал трагедию, произошедшую с бывшим нападающим «Питтсбург Пингвинз» Адамом Джонсоном.