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Дементьев: российские вратари пробили целую магистраль в НХЛ для наших молодых голкиперов

Дементьев: российские вратари пробили целую магистраль в НХЛ для наших молодых голкиперов
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Известный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал об успешной игре российских голкиперов в Национальной хоккейной лиге.

«Не перестану радоваться игре наших вратарей в НХЛ. Ещё ждём восстановления Василевского после травмы. Вот кого ни возьми – все являются ключевыми игроками своих команд, их имена даже перечислять не нужно, так как они все на слуху и прекрасно знакомы нашим болельщикам. Это ребята, пробившие дорогу, да что там дорогу, целую магистраль в НХЛ для наших молодых голкиперов. Думаю, нет сомнения в том, что они являются ориентиром для роста и прогресса их смене», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее Дементьев рассказал об игре российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в текущем сезоне.

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