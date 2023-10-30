Матч «Эдмонтона» и «Калгари» под открытом небом собрал более 55 000 болельщиков

Сегодня, 30 октября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила на стадионе для игры в американский футбол клуба «Эдмонтон Эскимос» «Коммонвелс» и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).

На игру пришли более 55 000 болельщиков. Встреча была приурочена к 20-летнему юбилею первой игры регулярного сезона НХЛ на открытом воздухе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После восьми матчей «Эдмонтон» занимает 14-е место в Западной конференции с пятью очками. «Калгари» расположился на 15-й строчке, набрав пять очков в девяти играх. Следующий матч и «Калгари», и «Эдмонтон» проведут с «Даллас Старз» 2 и 3 ноября соответственно.