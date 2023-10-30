The Hockey Writers составил топ-10 лучших россиян в НХЛ на данный момент, Овечкин — второй

Североамериканский журналист The Hockey Writers Мэттью Затор составил топ-10 лучших российских игроков в Национальной хоккейной лиге. В списке учитывались только действующие спортсмены.
Первое место занял нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Вторым стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На третьей строчке расположился голкипер «Тампы» Андрей Василевский.
Примечательно, что рейтинг состоит из семи нападающих и трёх вратарей.
Весь топ-10:
1. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
2. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;
3. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
4. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
5. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
6. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
7. Андрей Свечников, «Каролина Харрикейнз»;
8. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»;
9. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;
10. Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз».